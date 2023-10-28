Гран-при Мехико-2023. 3-я практика. Ферстаппен – 1-й, Албон – 2-й, Перес – 3-й
Автодром имени братьев Родригес, Мехико
28 октября 2023 года
3-я практика
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.17,887 (19 кругов)
2. Алекс Албон («Уильямс») +0,070 (18)
3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,139 (18)
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,361 (19)
5. Оскар Пиастри («Макларен») +0,505 (22)
6. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,550 (26)
7. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,563 (26)
8. Ландо Норрис («Макларен») +0,593 (21)
9. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +0,612 (15)
10. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,635 (20)
11. Логан Сарджент («Уильямс») +0,831 (15)
12. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,030 (21)
13. Шарль Леклер («Феррари») +1,083 (22)
14. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,207 (20)
15. Карлос Сайнс («Феррари») +1,406 (23)
16. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,433 (18)
17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,584 (21)
18. Пьер Гасли («Альпин») +1,622 (19)
19. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,686 (9)
20. Эстебан Окон («Альпин») +1,952 (19)
Гран-при Мехико-2023. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й
Гран-при Мехико-2023. 1-я практика. Ферстаппен – 1-й, Албон – 2-й, Перес – 3-й
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