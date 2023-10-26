Фелипе Масса о титуле-2008: «Отвратительно, когда тебя побеждают обманным путем. Мир спорта нуждается в ответе и заслуживает возмещения ущерба»

Фелипе Масса высказался о «несправедливом» проигрыше Льюису Хэмилтону в 2008-м.

Бразилец, выступавший за «Феррари» проиграл одно очко пилоту « ». Масса вновь заявил, что результаты скандального Гран-при Сингапура необходимо отменить – тогда Хэмилтон оказался на подиуме, а Масса не заработал очки.

«Сингапургейт. Вот трюк – а не результат гонки в Интерлагосе – который отнял у меня титул 2008 года. Этап должен был стать исторической вехой для «Ф-1»: 800-й Гран-при, первый в Сингапуре и первая ночная гонка с искусственным освещением. В итоге он оказался пятном, позором.

Лидер « » организовал намеренную аварию Нельсона Пике-младшего в интересах своего другого пилота, . После фейкового инцидента появились желтые флаги, затем машина безопасности, и я, который завоевал поул и возглавлял гонку в тот момент, заехал в боксы.

Я получил разрешение вернуться на трассу до того, как вынули шланг для подачи топлива. В результате я потерял много позиций и финишировал вне очковой зоны. Все это в тот момент нам показалось очень странным. Но мы узнали правду о манипуляции сезоном спустя, а в этом году , который в 2008-м руководил «Ф-1», признался в интервью, что все знал и ничего не сделал, так как хотел «защитить спорт от огромного скандала».

Единственный вопрос, который я должен задать и который прямо сейчас задают мои юристы, такой: если [итоги] Гран-при Сингапура стали результатом манипуляции, не следует ли их отменить?

Отвратительно, когда тебя побеждают обманным путем. Подло, когда грязь заметают под ковер. Мир спорта нуждается в ответе и заслуживает возмещения ущерба. Со своей стороны могу сказать, что до сих пор живу с огромным чувством несправедливости», – признался Фелипе.

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