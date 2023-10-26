Фелипе Масса о титуле-2008: «Отвратительно, когда тебя побеждают обманным путем. Мир спорта нуждается в ответе и заслуживает возмещения ущерба»

Теги Гран-при Бразилии Берни Экклстоун Флавио Бриаторе Феррари Фелипе Масса Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Гран-при Сингапура Нельсон Пике-младший Формула-1 Рено Авто

Фелипе Масса высказался о «несправедливом» проигрыше Льюису Хэмилтону в 2008-м.

Бразилец, выступавший за «Феррари» проиграл одно очко пилоту «Макларена». Масса вновь заявил, что результаты скандального Гран-при Сингапура необходимо отменить – тогда Хэмилтон оказался на подиуме, а Масса не заработал очки.

«Сингапургейт. Вот трюк – а не результат гонки в Интерлагосе – который отнял у меня титул 2008 года. Этап должен был стать исторической вехой для «Ф-1»: 800-й Гран-при, первый в Сингапуре и первая ночная гонка с искусственным освещением. В итоге он оказался пятном, позором.

Лидер «Рено» Флавио Бриаторе организовал намеренную аварию Нельсона Пике-младшего в интересах своего другого пилота, Фернандо Алонсо. После фейкового инцидента появились желтые флаги, затем машина безопасности, и я, который завоевал поул и возглавлял гонку в тот момент, заехал в боксы.

Я получил разрешение вернуться на трассу до того, как вынули шланг для подачи топлива. В результате я потерял много позиций и финишировал вне очковой зоны. Все это в тот момент нам показалось очень странным. Но мы узнали правду о манипуляции сезоном спустя, а в этом году Берни Экклстоун, который в 2008-м руководил «Ф-1», признался в интервью, что все знал и ничего не сделал, так как хотел «защитить спорт от огромного скандала».

Единственный вопрос, который я должен задать и который прямо сейчас задают мои юристы, такой: если [итоги] Гран-при Сингапура стали результатом манипуляции, не следует ли их отменить?

Отвратительно, когда тебя побеждают обманным путем. Подло, когда грязь заметают под ковер. Мир спорта нуждается в ответе и заслуживает возмещения ущерба. Со своей стороны могу сказать, что до сих пор живу с огромным чувством несправедливости», – признался Фелипе.

Гельмут Марко: «Хотел бы, чтобы Массе присудили титул-2008, а у Хэмилтона, для которого рекорды не так важны, будет на один меньше»

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26 комментариев

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Alex Soul
То есть, если бы Феррари была нормальной командой и проблем со шлангом не было, и он бы вернулся лидером гонки или был на подиуме, то он все так же был бы за отмену этого этапа и начинал такой сложный судебный процесс через 15 лет. Что-то я сильно сомневаюсь))
Тогда сказал бы четко, все это из-за моего желания вернуть титул. А не вот эти все истории о борьбе за справедливость, за честность в мире спорта, за Бразилию, за бразильский народ и подобною чушь, что он раньше говорил
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Paninaro
Фелипе, как насчёт твоего "пилотажа" в дождевом Сильверстоуне и подаренной судьями в Спа победе? Не возникает "огромного чувства несправедливости"?
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Александр Макаров
я одного не понимаю
а причем тут Льюис?
а почему люди не думает что если бы гонку сразу отменили , то и соответственно хемильтон по другому аел бы себя, и отставая в зачёте он вряд-ли бы вышел бы на гран при с надеждой занять 5-6 место
и почему забывают, отнятую законную победу в спа?

пилот выходит на каждый гран при , держа в голове турнирную таблицу, всегда.

а масса это просто позор и стыд
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Lordk
"Отвратительно, когда тебя побеждают обманным путем"
Авторы, у вас все нормально? Его никто не побеждал обманным путем.
Он был побежден в результате обмана, но из-за мошеннических действий в гонке, а не от победителя
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Igor T.
Как же он достал
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Vano32rus
Ответ Paninaro
Фелипе, как насчёт твоего "пилотажа" в дождевом Сильверстоуне и подаренной судьями в Спа победе? Не возникает "огромного чувства несправедливости"?
Я бы к этому добавил ещё откровенный таран Хэмилтона в Японии, за который Фелипе стоило бы накинуть минус десять позиций на Шанхай
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Славик Грека
Скорее ни спорту нужно возмещении ущерба, а ему самому баблишки нужны. Больше взять видимо негде, вот и решил свистнуть на публику. Пиар, + платные интервью разным каналам. Мне так кажется
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mclaren-honda
В одном из интервью Тото Вольф сказал (о шинах): "Чем твёрже, тем лучше"

К истории с Массой можно добавить ещё одно правило - "Надо успевать вовремя вытащить"
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DelNord
Ответ Lordk
"Отвратительно, когда тебя побеждают обманным путем" Авторы, у вас все нормально? Его никто не побеждал обманным путем. Он был побежден в результате обмана, но из-за мошеннических действий в гонке, а не от победителя
Это же прямая речь, слова Массы. "Being defeated fraudulently is revolting", прямо это он и сказал. Авторы тут ни при чем.
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Сергей Богатырёв
Ответ Vitto
Олимпик М., Ювентус, Шахтер С. и это по памяти.
вам не кажется, что эти команды были напрямую замешаны в договорняках? Или вы предлагаете, в случае вскрывшихся махинаций Ювентуса лишить чемпионства условный Милан?
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Сергей Богатырёв
Ответ Vitto
Так аннулируйте результаты гонки. Лишают же титулов в футболе.
кого лишают титулов в футболе? Откуда вы лезете, специалисты?
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Frizr
Осел) шланг надо вовремя вытаскивать а не жаловаться на судьбу🤦🏼‍♂️ и при чем здесь авария если они сами напосячили на пит стопе😂
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sfairait
Ответ Alex Sin
Ну я же говорю, что Льюис недосемикратный чемпиончик. А семикратный у нас один, МиШу.
Так и МиШу в таком случае нежо, 1994)) там хоть его действия лишили титула Хилла, а вот титула Масяни лишила тупость его и механиков ведрари)
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DelNord
Ответ Lordk
В английском варианте нет акцента на том, кто совершил мошеннические действия (ну или я плохо знаю английский). В русском варианте от Ширяева такой акцент есть
ИМХО, "когда тебя побеждают" - вполне безличное выражение, без акцента на совершающем, вполне корректный аналог для "быть побежденным".
Я от спортовских переводчиков не в восторге, но именно здесь, мне кажется, ровно та же интонация, что и в английском варианте.
"Я был побежден (меня победили) нечестно. Отдайте титул".
"Ложи взад!" (с) :))
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Lordk
Ответ DelNord
Это же прямая речь, слова Массы. "Being defeated fraudulently is revolting", прямо это он и сказал. Авторы тут ни при чем.
В английском варианте нет акцента на том, кто совершил мошеннические действия (ну или я плохо знаю английский). В русском варианте от Ширяева такой акцент есть
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Lordk
Ответ Alex Soul
То есть, если бы Феррари была нормальной командой и проблем со шлангом не было, и он бы вернулся лидером гонки или был на подиуме, то он все так же был бы за отмену этого этапа и начинал такой сложный судебный процесс через 15 лет. Что-то я сильно сомневаюсь)) Тогда сказал бы четко, все это из-за моего желания вернуть титул. А не вот эти все истории о борьбе за справедливость, за честность в мире спорта, за Бразилию, за бразильский народ и подобною чушь, что он раньше говорил
Так он прямо говорит, что это из-за его чувства несправедливости в отношении потери им титула. Не понимаю где вы тут лицемерие нашли )
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sfairait
Массе, похоже, пружина повредила много чего в голове, и со временем это прогрессирует... Ну какой чемпион, нюня... Но с другой стороны последний круг в Бразилии прям теперь яркими красками заиграл...
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ibra207
так Хемильтон, который оказался на подиуме, оказался там ровно в тех же условиях что и Масса, в одной гонке ехали.
Интересно что-бы он верещал, случись все наоборот)
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Frizr
Ответ Alex Soul
То есть, если бы Феррари была нормальной командой и проблем со шлангом не было, и он бы вернулся лидером гонки или был на подиуме, то он все так же был бы за отмену этого этапа и начинал такой сложный судебный процесс через 15 лет. Что-то я сильно сомневаюсь)) Тогда сказал бы четко, все это из-за моего желания вернуть титул. А не вот эти все истории о борьбе за справедливость, за честность в мире спорта, за Бразилию, за бразильский народ и подобною чушь, что он раньше говорил
Да конечно ! Лицемер! Накосячили в гонке и хотят аннулировать результат😂
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Сергей Богатырёв
Ответ Vitto
С наказанием клубов смещалась таблица. Так и здесь, кто-то выиграет от этого, а кто-то проиграет.
ну наказали Рено, как это на позиции Льюиса и Массы повлияет, кто был впереди в таблице, тот там и остался. Вы вообще пишете про немного разные вещи - аннулирование результатов и дисквалификацию команд.
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Vitto
Ответ Сергей Богатырёв
ну наказали Рено, как это на позиции Льюиса и Массы повлияет, кто был впереди в таблице, тот там и остался. Вы вообще пишете про немного разные вещи - аннулирование результатов и дисквалификацию команд.
Так по правилам же должны были отменить результаты Гран-при?
Аннулируют результаты и лишают очков и титулов.
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