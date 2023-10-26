Фелипе Масса о титуле-2008: «Отвратительно, когда тебя побеждают обманным путем. Мир спорта нуждается в ответе и заслуживает возмещения ущерба»
Фелипе Масса высказался о «несправедливом» проигрыше Льюису Хэмилтону в 2008-м.
Бразилец, выступавший за «Феррари» проиграл одно очко пилоту «Макларена». Масса вновь заявил, что результаты скандального Гран-при Сингапура необходимо отменить – тогда Хэмилтон оказался на подиуме, а Масса не заработал очки.
«Сингапургейт. Вот трюк – а не результат гонки в Интерлагосе – который отнял у меня титул 2008 года. Этап должен был стать исторической вехой для «Ф-1»: 800-й Гран-при, первый в Сингапуре и первая ночная гонка с искусственным освещением. В итоге он оказался пятном, позором.
Лидер «Рено» Флавио Бриаторе организовал намеренную аварию Нельсона Пике-младшего в интересах своего другого пилота, Фернандо Алонсо. После фейкового инцидента появились желтые флаги, затем машина безопасности, и я, который завоевал поул и возглавлял гонку в тот момент, заехал в боксы.
Я получил разрешение вернуться на трассу до того, как вынули шланг для подачи топлива. В результате я потерял много позиций и финишировал вне очковой зоны. Все это в тот момент нам показалось очень странным. Но мы узнали правду о манипуляции сезоном спустя, а в этом году Берни Экклстоун, который в 2008-м руководил «Ф-1», признался в интервью, что все знал и ничего не сделал, так как хотел «защитить спорт от огромного скандала».
Единственный вопрос, который я должен задать и который прямо сейчас задают мои юристы, такой: если [итоги] Гран-при Сингапура стали результатом манипуляции, не следует ли их отменить?
Отвратительно, когда тебя побеждают обманным путем. Подло, когда грязь заметают под ковер. Мир спорта нуждается в ответе и заслуживает возмещения ущерба. Со своей стороны могу сказать, что до сих пор живу с огромным чувством несправедливости», – признался Фелипе.
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Тогда сказал бы четко, все это из-за моего желания вернуть титул. А не вот эти все истории о борьбе за справедливость, за честность в мире спорта, за Бразилию, за бразильский народ и подобною чушь, что он раньше говорил
а причем тут Льюис?
а почему люди не думает что если бы гонку сразу отменили , то и соответственно хемильтон по другому аел бы себя, и отставая в зачёте он вряд-ли бы вышел бы на гран при с надеждой занять 5-6 место
и почему забывают, отнятую законную победу в спа?
пилот выходит на каждый гран при , держа в голове турнирную таблицу, всегда.
а масса это просто позор и стыд
Авторы, у вас все нормально? Его никто не побеждал обманным путем.
Он был побежден в результате обмана, но из-за мошеннических действий в гонке, а не от победителя
К истории с Массой можно добавить ещё одно правило - "Надо успевать вовремя вытащить"
Я от спортовских переводчиков не в восторге, но именно здесь, мне кажется, ровно та же интонация, что и в английском варианте.
"Я был побежден (меня победили) нечестно. Отдайте титул".
"Ложи взад!" (с) :))
Интересно что-бы он верещал, случись все наоборот)
Аннулируют результаты и лишают очков и титулов.