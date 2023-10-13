Адвокат Массы: «Мы согласились на последний перенос ответа ФИА и ФОМ»

Адвокаты Массы дали ФИА и «Ф-1» последнюю отсрочку для ответа на поданный иск.

Согласно заявлению адвокатов Массы, в ФИА и «Формуле-1» в данный момент проводят собственное расследование, поэтому сторона истца решила пойти им навстречу.

Масса пытается оспорить результаты скандального 2008 года – в том случае, если результаты гонки будут аннулированы, чемпионом в сезоне-2008, учитывая количество набранных очков, должен быть признан бывший гонщик « ».

« и ФОМ ( 1 Management, управляющая компания «Формулы-1», принадлежит «Либерти Медиа») сейчас завершают внутреннее расследование и попросили нас в последний раз продлить срок и перенести дедлайн для официального ответа с 12 октября на 15 ноября.

Мы согласились на этот последний перенос, потому что если новая администрация действительно добросовестно занимается изучением этого вопроса, то она, несомненно, придет к тому же выводу, что и мы, как и многие люди во всем мире.

Мы хотели бы выяснить, какова позиция нового руководства «Формулы-1» в отношении недавно раскрытого скандала и несправедливости по отношению к », – рассказал адвокат Массы Бернардо Виана.

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