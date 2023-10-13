Адвокат Массы: «Мы согласились на последний перенос ответа ФИА и ФОМ»

Теги ФИА Феррари Фелипе Масса Гран-при Сингапура Формула-1 регламент Авто

Адвокаты Массы дали ФИА и «Ф-1» последнюю отсрочку для ответа на поданный иск.

Согласно заявлению адвокатов Массы, в ФИА и «Формуле-1» в данный момент проводят собственное расследование, поэтому сторона истца решила пойти им навстречу.

Масса пытается оспорить результаты скандального Гран-при Сингапура 2008 года – в том случае, если результаты гонки будут аннулированы, чемпионом в сезоне-2008, учитывая количество набранных очков, должен быть признан бывший гонщик «Феррари».

«ФИА и ФОМ (Formula 1 Management, управляющая компания «Формулы-1», принадлежит «Либерти Медиа») сейчас завершают внутреннее расследование и попросили нас в последний раз продлить срок и перенести дедлайн для официального ответа с 12 октября на 15 ноября.

Мы согласились на этот последний перенос, потому что если новая администрация действительно добросовестно занимается изучением этого вопроса, то она, несомненно, придет к тому же выводу, что и мы, как и многие люди во всем мире.

Мы хотели бы выяснить, какова позиция нового руководства «Формулы-1» в отношении недавно раскрытого скандала и несправедливости по отношению к Фелипе Массе», – рассказал адвокат Массы Бернардо Виана.

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6 комментариев

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За Кубань!
Всегда считал Массу нормальным мужиком, даже когда он вторикеллил в Феррари. Но вот эта мышиная возня спустя 15 лет... это какой-то... позор.
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Paninaro
Ответ Марат Кагин
масса настоящий чемпион
По разворотам в дождевых гонках.)
+1
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Evgeni_Mikhalev
Юристам зарплата капает, можно бесконечно переносить.
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Luca di Montezemolo
Надо лишить кое кого "победы"в Спа и дисквальнуть из чампа за вынос Хэма в Фудзи.
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Markoni
Ответ Марат Кагин
масса настоящий чемпион
Согласен - Масса чемпион по выдиранию шлангов.
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