Никита Мазепин снова выступит в Азиатской серии «Ле-Ман»

Никита Мазепин вернется в Азиатскую серию «Ле-Ман».

Гонщик будет пилотировать прототип класса LMP2 (в данном чемпионате это высший класс) команды «99 Рейсинг», которую технически поддержит другой коллектив – «ТФ Спорт».

Напарниками Мазепина будут действующий лидер мировых гонок на выносливость (в зачете LMP2) и серебряный призер «24 часов Ле-Мана» в классе GTE Am Ахмад Аль-Харти.

Напомним, уже выступал в Азиатской серии «Ле-Ман» в начале 2023 года. Тогда россиянин дважды побывал на подиуме.

Первая гонка чемпионата пройдет 2 декабря в Малайзии на трассе «Сепанг».

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