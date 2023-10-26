На тестах чемпионата России по ралли-рейдам в багги Нифонтовой врезался «Камаз»

Теги происшествия ралли-рейды Анастасия Нифонтова Авто

На тестах по ралли-рейдам в Нифонтову врезался «Камаз».

Инцидент произошел по ходу официальных тестов в рамках чемпионата России по ралли-рейдам.

По словам Нифонтовой, которая в момент аварии находилась за рулем своего багги, инцидент главным образом произошел из-за несогласованности действий относительно порядка и соблюдения промежутков между выездом участников.

«Вкратце как у нас дела… не очень пока что. Погода плохая и организация официальных тестов оставляет желать лучшего. На старте ни одного выпускающего судьи, все едут как хотят и когда хотят. Хорошо хоть с Катюхой живы остались после столкновения с «Камазом», – рассказала Нифонтова.

Где сейчас гонщики из России, бойкотировавшие сезон-2022? Квят снова востребован, «КАМАЗ» проиграл домашнюю гонку

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman Roman
"...На старте ни одного выпускающего судьи, все едут как хотят и когда хотят...." - это как? судей не подвезли?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий