На тестах чемпионата России по ралли-рейдам в багги Нифонтовой врезался «Камаз»

На тестах по ралли-рейдам в Нифонтову врезался «Камаз».

Инцидент произошел по ходу официальных тестов в рамках чемпионата России по ралли-рейдам.

По словам , которая в момент аварии находилась за рулем своего багги, инцидент главным образом произошел из-за несогласованности действий относительно порядка и соблюдения промежутков между выездом участников.

«Вкратце как у нас дела… не очень пока что. Погода плохая и организация официальных тестов оставляет желать лучшего. На старте ни одного выпускающего судьи, все едут как хотят и когда хотят. Хорошо хоть с Катюхой живы остались после столкновения с «Камазом», – рассказала Нифонтова.

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