Джордж Расселл об обгонах за пределами трека: «Мне такие гонки не нравятся и здесь нужно что-то менять»

Расселл высказался о проблемах обгонов за пределами трека и срезок.

Пилот « » на Гран-при США обогнал Оскара Пиастри, выехав за пределы трассы, и не смог вернуть ему позицию. За допущенное нарушение Расселл был оштрафован на 5 секунд, что в итоге привело к потере одной позиции – относительно Пьера Гасли.

Тем не менее, если бы обгона Пиастри не случилось, велика вероятность, что итоговый результат оказался бы значительно хуже.

По словам Расселла, одним из очевидных решений данной проблемы он видит в наличии подходящего покрытия в зонах вылета.

«Мне кажется, что штрафы на время сильно зависят от трассы, где вы выступаете. При этом мы обсуждали возможность штрафа в виде потери позиции, что будет более суровым наказанием.

Если за пределами трассы лежит гравий и кто-то тебя туда выдавит, ты в нем просто застрянешь. Так что тебе явно не хочется, чтобы это случилось. В данном случае я всегда думал только об атаке по внешней траектории, надеясь, что Оскар оставит мне достаточно места. А если нет – у меня всегда есть возможность просто проехать по асфальту уже за пределами трека, ну а беспокоиться о последствиях ты будешь позже.

И лично мне такие гонки не нравятся и здесь нужно что-то менять. При этом в календаре чемпионата есть наверное всего три трассы, где это действительно является проблемой.

В конце концов, мы все гоняемся по одним правилам. И вполне естественно, что если гонка проходит в Монако, ты не можешь позволить себе лишнего – потому что иначе просто окажешься в стене. Если мы гоняемся в Японии, ты тоже не можешь позволить себе зайти за грань – потому что в итоге окажешься в гравии.

В то время как в Остине единственные последствия таких действий – тебе придется прокатиться по асфальту за пределами трека», – рассказал Расселл.

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