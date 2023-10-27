Гран-при Мехико-2023. 1-я практика. Ферстаппен – 1-й, Албон – 2-й, Перес – 3-й

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Автодром имени братьев Родригес, Мехико
27 октября 2023 года
1-я практика
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.19,718 (29 кругов)
2. Алекс Албон («Уильямс») +0,095 (30)
3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,297 (27)
4. Ландо Норрис («Макларен») +0,519 (29)
5. Шарль Леклер («Феррари») +0,579 (29)
6. Оскар Пиастри («Макларен») +0,745 (31)
7. Карлос Сайнс («Феррари») +0,761 (22)
8. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +0,850 (30)
9. Эстебан Окон («Альпин») +0,959 (26)
10. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,969 (26)
11. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,006 (24)
12. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,250 (29)
13. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,411 (26)
14. Логан Сарджент («Уильямс») +1,439 (30)
15. Оливер Бермэн («Хаас») +1,595 (30)
16. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,629 (17)
17. Исак Хаджар («Альфа Таури») +2,223 (25)
18. Джек Дуэн («Альпин») +2,391 (24)
19. Фредерик Вести («Мерседес») +3,219 (25)
20. Тео Пуршер («Альфа Ромео») – не показал времени (4)
 

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4 комментария

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Старый Пёс
1)Ферстаппен-софт
2)Албон-софт
3)Перес-софт
4)Норрис-софт
5)Леклер-софт
6)Пиастри-тестовые(С4, медиум)
7)Сайнц-софт
8)Рикьярдо-софт
9)Окон-софт
10)Стролл-софт
11)Хэмильтон
12)Чжоу-софт
13)Сарджент-софт
14)Алонсо-софт
15)Хаджар-софт
16)Берман-софт
17)Дуэн-софт
18)Хюлькенберг-софт
19)Вести—софт
20)Пуршер-без времени
+25
-1
+24
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Мадина Уйгурова
Алекс Албон хочет контракт в Ред Булл на 2024 :)
+7
-2
+5
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Ева без Адама
Ответ Мадина Уйгурова
Алекс Албон хочет контракт в Ред Булл на 2024 :)
Алексу нужно быть осторожным с мексиканцами, он Переса опередил!
+1
-1
0
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