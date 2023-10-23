Трент о Хэмилтоне: «Футболистов, выглядящих как я, много, в «Ф-1» ситуация другая. Льюис прошел через трудности, чтобы стать одним из лучших в истории»

Теги Льюис Хэмилтон Ред Булл Ливерпуль Формула-1 Мерседес Вирджил ван Дейк Макс Ферстаппен Трент Александер-Арнолд Альпин Авто

Трент Александер-Арнолд считает Льюиса Хэмилтона вдохновляющей фигурой.

Футболист «Ливерпуля» стал соинвестором «Альпин» в «Формуле-1». Трент сообщил, что его партнер по команде Вирджил ван Дейк, выступающий за сборную Нидерландов, также является фанатом гонок.

«Вирджил ван Дейк тоже любит «Ф-1» – он, конечно, огромный фанат Макса Ферстаппена.

Он капитан, я вице-капитан, так что мы решаем, что смотреть по ТВ. Если гонка пересекается с гольфом, мы выбираем гонку. Многие ребята любят гольф, и они недовольны.

Мне нравится следить за тем, как команды «Ф-1» выжимают все из мельчайших деталей, чтобы опередить конкурентов. Меня это очень интригует, ведь на высочайшем уровне мы – игроки и команды – очень близки, и все решают небольшие отличия», – заявил игрок.

Александер-Арнолд высказался о трудностях, которые пережил лидер «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, остающийся единственным темнокожим гонщиком «Ф-1» за все время:

«В моем спорте много игроков, которые выглядят как я, и я считал, что так происходит в любом другом виде спорта. Но в «Ф-1» ситуация была совсем другой для Льюиса. То, что он прошел через такие трудности, чтобы не только пробиться в «Ф-1», но и стать одним из лучших пилотов, когда-либо живших, невероятно вдохновляет».

Напарники по «Ливерпулю» интересуются вложениями в «Альпин», сообщил Трент:

«Все парни спрашивают, хотят узнать об этом. Им всем очень интересно, потому что подобного почти нет в футболе. Если случится плохой уик-энд на трассе, меня раскритикуют, но, надеюсь, я буду смеяться последним».

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3 комментария

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Arksun
Всегда так было и так будет что в основном решает болид,а не индивидуальные способности пилота и стремление к победе.Лишь только горстка случаев,когда пилот выделялся на слабом болиде:Сенна-Тоулмэн,Шумахер-Джордан,Алонсо-Минарди.В ранние годы основания Ф-1 там да было:опаснее,напряжённее,фатальнее.Сейчас трассы прощают ошибки,нелепые штрафы,а если стена или гравийные ловушки,то МФ и ЛХ в те времена только бы в гравии и зависали.Как ни крути это чемпионат конструкторов,механиков.Условно есть природный дар ты себя проявишь и в слабой команде и тебя заметят и повысят.Ровно как и в мотогонках только там есть одно НО:два колеса,рост,вес и распределения своей массы тела на байк в целом.Это аэродинамика,чем меньше рост и вес,тем проще по физике тебе проходить повороты нежели габаритный пилот.За что и преклоняняюсь перед Росси ведь он был далеко не мал,а титулов насобирал!!!
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