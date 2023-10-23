Ландо Норрис: «Финишировав на подиуме, мы превзошли свои ожидания»

Норрис остался доволен попаданием на подиум Гран-при США.

Пилот « », подводя итоги гонки, признал тот факт, что команде не хватило скорости и ресурса шин, чтобы побороться за победу.

«Лидируя в гонке я контролировал ход заезда, просто на сегодня этого оказалось недостаточно. Но я все равно доволен.

Я провел хорошую гонку. Мы знаем свои проблемные стороны, мы знали и то, с чем у нас сегодня будут трудности – а именно с износом шин. Темп на первых кругах и в начале каждого отрезка был очень хорошим, я просто не мог удерживать его достаточно долго. Мы приближаемся к цели, прогрессируем каждый уик-энд. Но нам нужно сделать еще несколько шагов вперед.

Я пытался отбиться (от Хэмилтона). Но просто не смог этого сделать. В конце гонки мне просто не хватило ресурса шин. Вы и сами видели, как быстро он оторвался в конце гонки. А мне нужно было следить и за своей гонкой.

Может быть, если бы температура трассы была ниже, это бы подошло нам чуть больше, но увы. Я все равно доволен. Команда отлично поработала. Финишировав на подиуме здесь, мы превзошли свои ожидания перед началом уик-энда», – рассказал Норрис.

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