Ландо Норрис: «Финишировав на подиуме, мы превзошли свои ожидания»

Теги Гран-при США Макларен Формула-1 Ландо Норрис Авто

Норрис остался доволен попаданием на подиум Гран-при США.

Пилот «Макларена», подводя итоги гонки, признал тот факт, что команде не хватило скорости и ресурса шин, чтобы побороться за победу.

«Лидируя в гонке я контролировал ход заезда, просто на сегодня этого оказалось недостаточно. Но я все равно доволен.

Я провел хорошую гонку. Мы знаем свои проблемные стороны, мы знали и то, с чем у нас сегодня будут трудности – а именно с износом шин. Темп на первых кругах и в начале каждого отрезка был очень хорошим, я просто не мог удерживать его достаточно долго. Мы приближаемся к цели, прогрессируем каждый уик-энд. Но нам нужно сделать еще несколько шагов вперед.

Я пытался отбиться (от Хэмилтона). Но просто не смог этого сделать. В конце гонки мне просто не хватило ресурса шин. Вы и сами видели, как быстро он оторвался в конце гонки. А мне нужно было следить и за своей гонкой.

Может быть, если бы температура трассы была ниже, это бы подошло нам чуть больше, но увы. Я все равно доволен. Команда отлично поработала. Финишировав на подиуме здесь, мы превзошли свои ожидания перед началом уик-энда», – рассказал Норрис.

Что случилось на Гран-при США: Норрис и Хэмилтон почти достали победу. Гонку Леклера убила команда, «Астон Мартин» – в топ-10 с пит-лейн

3 комментария

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White Pardus
Да, трасса не очень Наша. 3 место это прыжок выше головы.
АМ объехали, но сход Пиастри лишил лишних очков....
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Alex Sin
А после первых 15 кругов казалось, что может и зацепить победу. Хорошая гонка, молодец.
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Михаил Пивненко
Результат достойный. Жаль, что машина Оскара сошла. В Мексике будет тяжело...
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