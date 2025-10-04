Журналист Слэйтер о будущем Хорнера: «Вопрос в том, попытается ли он купить уже существующую команду или создаст 12-ю»

Слэйтер допустил, что Хорнер может создать 12-ю команду в «Ф-1».

Корреспондент Sky Sports Крэйг Слэйтер предположил, что бывший руководитель «Ред Булл » Кристиан Хорнер попытается создать собственную команду в «Ф-1».

«Вопрос в том, попытается ли он купить уже существующую команду или создаст 12-ю, что было бы дешевле, но сложнее – ведь ему пришлось бы получить ободрение ФИА и «Ф-1». Но в таком случае он бы полностью контролировал свою судьбу.

Пройдут недели и месяцы, прежде чем мы получим более четкую информацию о том, как именно Хорнер сможет вернуться в «Ф-1». На данный момент он сконцентрирован на финансовой стороне вопроса и создании необходимой бизнес-платформы, чтобы стать крупным игроком в этом спорте, а не просто наемным работником», – сказал Слэйтер.

