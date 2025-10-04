  • Спортс
  • Лоран Мекьес о хорошей форме «Ред Булл» в Сингапуре: «Если не сделаем все правильно, то легко окажемся в лучшем случае пятыми»
Лоран Мекьес о хорошей форме «Ред Булл» в Сингапуре: «Если не сделаем все правильно, то легко окажемся в лучшем случае пятыми»

Мекьес с осторожностью оценивает перспективы «Ред Булл».

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес в преддверии квалификации к Гран-при Сингапура отметил, что несмотря на хорошую скорость на свободных заездах не стал бы забегать вперед и чувствовать уверенность в хорошем результате.

Гран-при Сингапура остается единственным этапом в календаре «Ф-1», где пока ни разу не побеждал Макс Ферстаппен.

«Для начала стоит все же дождаться квалификации. Но да, сейчас положение «Ред Булл» [на этапе в Сингапуре] выглядит лучше, чем в предыдущие сезоны.

И тут нужно сказать большое спасибо всем сотрудникам на базе команды. После гонок в Монце и Баку «Ред Булл» добился прогресса. Команда явно на правильном пути. Но если мы не сделаем все правильно, то легко окажемся в лучшем случае пятыми», – рассказал Мекьес.

Ферстаппен в «Ф-1» побеждал везде, кроме Сингапура. Но почему?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport-magazin
Гран-при Сингапура
