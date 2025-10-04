Хэмилтон вызван к стюардам за предполагаемое игнорирование красного флага в практике
Действия Хэмилтона в тренировке привлекли внимание судей.
Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рискует получить штраф.
Семикратный чемпион «Формулы-1» вызван к стюардам за предполагаемое игнорирование красного флага в третьей практике перед Гран-при Сингапура.
Сессию прерывали из-за аварии гонщика «Рейсинг Буллз» Лиама Лоусона.
Гран-при Сингапура-2025. 3-я практика. Ферстаппен – 1-й, Пиастри – 2-й, Расселл – 3-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
