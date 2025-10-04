Ральф Шумахер: «Если Ферстаппен выиграет в Сингапуре, в «Макларене» занервничают»

Ральф Шумахер сказал, в каком случае «Макларен» может изменить командную тактику.

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Ф-1» Ральф Шумахер предположил, что «Макларену» придется сделать ставку на одного из пилотов, если Макс Ферстаппен выиграет в Сингапуре.

«Сейчас [Оскар ] Пиастри все еще впереди напарника [Ландо Норриса ] в личном зачете. В какой момент один из них скажет «Макларену », что теперь им нужно взять и второй титул [помимо Кубка конструкторов]?

Если Макс выиграет гонку в Сингапуре, то могу представить, как в «Макларене» занервничают – в таком случае им придется принять решение [насчет того, чтобы поддержать одного конкретного пилота]», – сказал Ральф.

Ферстаппен в «Ф-1» побеждал везде, кроме Сингапура. Но почему?

