Ральф Шумахер: «Если Ферстаппен выиграет в Сингапуре, в «Макларене» занервничают»
Ральф Шумахер сказал, в каком случае «Макларен» может изменить командную тактику.
Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Ф-1» Ральф Шумахер предположил, что «Макларену» придется сделать ставку на одного из пилотов, если Макс Ферстаппен выиграет в Сингапуре.
«Сейчас [Оскар] Пиастри все еще впереди напарника [Ландо Норриса] в личном зачете. В какой момент один из них скажет «Макларену», что теперь им нужно взять и второй титул [помимо Кубка конструкторов]?
Если Макс выиграет гонку в Сингапуре, то могу представить, как в «Макларене» занервничают – в таком случае им придется принять решение [насчет того, чтобы поддержать одного конкретного пилота]», – сказал Ральф.
Ферстаппен в «Ф-1» побеждал везде, кроме Сингапура. Но почему?
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Crash.net
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости