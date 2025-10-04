1

Мартин Брандл: «Ферстаппен поселился в головах Пиастри и Норриса»

Брандл заявил о психологическом давлении Ферстаппена на Пиастри и Норриса.

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл сообщил, что думает о скорости «Ред Булл» и Макса Ферстаппена на Гран-при Сингапура.

По мнению британца, нидерландец почувствовал, что может вступить с битву с гонщиками «Макларена» Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом за титул.

«Было любопытно: все дело просто в двух автодромах с низкой прижимной силой, низкой деградацией шин – или «Ред Булл» действительно вдохнул жизнь в аэродинамику болида?

Мы знаем, насколько хорош Макс. Команда кажется спокойной расслабленной, он пилотирует прекрасно. Машина, несомненно, стала лучше.

Он чувствует, что есть небольшой шанс на титул. Многое должно сложиться в его пользу, но, считаю, теперь он поселился в головах гонщиков «Макларена», – считает эксперт.

Расселл заявил о «100-процентных» шансах Ферстаппена на титул, со смехом посмотрев на Норриса

Гюнтер Штайнер о титуле Ферстаппена: «Даже у Супер-Макса не все получается. Он не способен компенсировать превосходство «Макларена»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
