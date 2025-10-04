Лео Туррини: «Астон Мартин»-2026: Ньюи, «Хонда», Хорнер. Не хватает кого-то с инициалами М. Ф.»

Туррини порассуждал о потенциальной команде мечты в «Астон Мартин».

Известный итальянский журналист Лео Туррини считает, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал бы прекрасным дополнением к коллективу, который собирается в Сильверстоуне.

«Ходят слухи, что Крис Хорнер , Призрак из мира газировки, близок к сделке с «Астон Мартин».

То есть самый титулованный руководитель «Ф-1» последних лет не против воссоединиться с Эдрианом Ньюи , гением конструкторской мысли, с которым прошел два триумфальных цикла в «Ред Булл».

Итак: «Астон Мартин»-2026.

Ньюи.

Новые силовые установки «Хонды».

Хорнер.

Кого не хватает? Человека, который, возможно, появится в 2027-м. Кого-то с инициалами М. Ф.

Реально ли это?» – написал обозреватель.

Экс-босс «Ред Булл» Хорнер ведет переговоры с «Астон Мартин». Он возглавлял австрийскую команду 20 лет

Журналист Слэйтер: «Хорнер не ищет работу, он хочет получить долю в команде. Не похоже, что с «Астон Мартин» что-то получится»