  • Дженсон Баттон: «При новом регламенте мы либо увидим лучшую версию Хэмилтона, либо он просто уйдет»
Баттон оценил перспективы Хэмилтона в «Феррари».

Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон поделился мнением о причинах, по которым нынешний сезон складывается для Льюиса Хэмилтона очень непросто.

Баттон считает, что в следующем году зрители либо увидят прежнего Хэмилтона, вернувшегося на самый высокий уровень, либо чемпионат 2026 года станет для британца последним.

«В этом сезоне мы видели в исполнении Льюиса блестящие выступления – вроде победного спринта в Шанхае. И даже вчера он достаточно комфортно чувствовал себя за рулем болида. Но по ходу сезона в целом он выступает недостаточно стабильно, чтобы почувствовать необходимую уверенность.

При этом вокруг нет собранной команды подходящих людей, как это было в «Мерседесе». Так что понятно, что на адаптацию нужно время.

В условиях нового технического регламента в 2026 году мы либо увидим лучшую версию Льюиса, либо он просто уйдет», – рассказал Баттон.

Расклады на «Ф-1» в Сингапуре: момент истины для возвращения Ферстаппена в титульную гонку

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
