  • Хэмилтон избежал наказания за предполагаемое игнорирование красного флага в практике
1

Хэмилтон избежал наказания за предполагаемое игнорирование красного флага в практике

Судьи решили не наказывать Хэмилтона за действия в тренировке.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон был вызван к стюардам после третьей практики перед Гран-при Сингапура.

Предполагалось, что семикратный чемпион слишком быстро заехал на пит-лейн во время режима красных флагов, который ввели из-за аварии Лиама Лоусона.

Тем не менее судьи не обнаружили никаких доказательств нарушения правил, хотя отметили, что было бы лучше, если бы Хэмилтон замедлился сильнее.

В результате пилот «Феррари» не будет оштрафован.

Гран-при Сингапура-2025. 3-я практика. Ферстаппен – 1-й, Пиастри – 2-й, Расселл – 3-й
 

