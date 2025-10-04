Хэмилтон избежал наказания за предполагаемое игнорирование красного флага в практике
Судьи решили не наказывать Хэмилтона за действия в тренировке.
Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон был вызван к стюардам после третьей практики перед Гран-при Сингапура.
Предполагалось, что семикратный чемпион слишком быстро заехал на пит-лейн во время режима красных флагов, который ввели из-за аварии Лиама Лоусона.
Тем не менее судьи не обнаружили никаких доказательств нарушения правил, хотя отметили, что было бы лучше, если бы Хэмилтон замедлился сильнее.
В результате пилот «Феррари» не будет оштрафован.
Гран-при Сингапура-2025. 3-я практика. Ферстаппен – 1-й, Пиастри – 2-й, Расселл – 3-й
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: сайт ФИА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости