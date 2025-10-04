Хэмилтон избежал наказания за предполагаемое игнорирование красного флага в практике

Судьи решили не наказывать Хэмилтона за действия в тренировке.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон был вызван к стюардам после третьей практики перед Гран-при Сингапура.

Предполагалось, что семикратный чемпион слишком быстро заехал на пит-лейн во время режима красных флагов, который ввели из-за аварии Лиама Лоусона.

Тем не менее судьи не обнаружили никаких доказательств нарушения правил, хотя отметили, что было бы лучше, если бы Хэмилтон замедлился сильнее.

В результате пилот «Феррари» не будет оштрафован.

