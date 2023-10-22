Льюис Хэмилтон о доминировании Ферстаппена: «Мы должны убедиться, что руководство принимает правильные решения»

Льюис Хэмилтон призвал ФИА бороться с доминированием Ферстаппена.

«Думаю, в рамках нашего спорта мы должны продолжить работать над тем, чтобы добиться более плотной борьбы в гонках – потому что уровень социальной активности [в «Ф-1»] заметно упал в этом году.

Очевидно, это сильно повлияло на конкуренцию. Люди хотят видеть ее. Так что мы должны убедиться, что принимаем правильные решения или что руководство принимает правильные решения, чтобы мы были близки по темпу и зрелищно боролись вплоть до финиша.

Нам нужно, чтобы на трибуны приходило больше людей. Не знаю, может быть, нам стоит уменьшить стоимость билетов, но… Не знаю», – сказал .

Гран-при США-2023. Стартовый порядок. Гонка – в 22:00