Льюис Хэмилтон о доминировании Ферстаппена: «Мы должны убедиться, что руководство принимает правильные решения»

Теги ФИА Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Авто

Льюис Хэмилтон призвал ФИА бороться с доминированием Ферстаппена.

«Думаю, в рамках нашего спорта мы должны продолжить работать над тем, чтобы добиться более плотной борьбы в гонках – потому что уровень социальной активности [в «Ф-1»] заметно упал в этом году.

Очевидно, это сильно повлияло на конкуренцию. Люди хотят видеть ее. Так что мы должны убедиться, что принимаем правильные решения или что руководство принимает правильные решения, чтобы мы были близки по темпу и зрелищно боролись вплоть до финиша.

Нам нужно, чтобы на трибуны приходило больше людей. Не знаю, может быть, нам стоит уменьшить стоимость билетов, но… Не знаю», – сказал Хэмилтон.

Гран-при США-2023. Стартовый порядок. Гонка – в 22:00

16 комментариев

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KMR
А он задавался такими вопросами,когда на самовозке 6 титулов запилил?
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Великий Алонсо
Люся 8 лет молчала в тряпочку, когда у него самовоз под жопой был, лицемер ты......
+19
-5
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Александр Митраков
Лол, ну чья корова мычала бы)
+12
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Jurgen Klinsmann
Ответ KMR
А он задавался такими вопросами,когда на самовозке 6 титулов запилил?
тогда было некогда, был занят превозмоганием.
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irs118return
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Ответ Великий Алонсо
Люся 8 лет молчала в тряпочку, когда у него самовоз под жопой был, лицемер ты......
там один киллобайт на два полушария 😄
+9
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Dino Mariani
По посещению, на каждом этапе пишут практически про рекордное число зрителей, может у него со старостью проблемы со зрением появились?
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Дмитрий Дудников
Ответ KMR
А он задавался такими вопросами,когда на самовозке 6 титулов запилил?
Не до того было, а сейчас смог взглянуть на ситуацию с другой стороны в прямом смысле.
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ThomasMuller13fan
Ответ GODZILLA
Да он конечно прав, но рост спроса есть просто он не такой громадный как в 21м и начале 22года. Но конечно будь он на месте Макса об этом даже не заикался бы, такой уж Хэм)))
Нет, сейчас роста интереса нет, наоборот спад после роста 21-22 годов. Но тот рост был относительно низкой базы 20 года, почему она была низкой думаю объяснять не стоит.
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GODZILLA
Да он конечно прав, но рост спроса есть просто он не такой громадный как в 21м и начале 22года. Но конечно будь он на месте Макса об этом даже не заикался бы, такой уж Хэм)))
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nightingale46
Да куда плотнее - 4 машины были в одной десятой в квале! Когда Мерсы клепали титулы, то они привозили обеими машинами более полусекунды, а в гонках крутили под минуту остальным. Не Льюису ныть про доминирование уж точно!
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Марат Кагин
Ответ Великий Алонсо
Люся 8 лет молчала в тряпочку, когда у него самовоз под жопой был, лицемер ты......
он же превозмогал, то есть делал все, чтобы создать иллюзию конкуренции. Макс же доминирует и не скрывает этого
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GODZILLA
Ответ ThomasMuller13fan
Нет, сейчас роста интереса нет, наоборот спад после роста 21-22 годов. Но тот рост был относительно низкой базы 20 года, почему она была низкой думаю объяснять не стоит.
Да вроде говорили есть, только очень низкий по сравнению с тем ростом
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ThomasMuller13fan
Ответ GODZILLA
Да вроде говорили есть, только очень низкий по сравнению с тем ростом
Может у тебя есть другая инфа, я же для себя сделал вывод только по этой статье
https://www.sports.ru/automoto/1115504402-oxvat-f-1-v-soczsetyax-snizilsya-na-64-proczenta-za-god-seriya-mozhet-.html
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