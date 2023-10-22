Карлос Сайнс: «6-е место в спринте не выглядело возможным в какой-то момент. Когда ты один на «софте», это не придает уверенности»

Карлос Сайнс рассказал об уникальной стратегии в спринте на Гран-при США.

Пилот « » оказался единственным, кто провел мини-гонку на шинах «софт» – все остальные выбрали «медиум». Испанец оказался в трудном положении из-за износа покрышек, но сохранил шестое место.

«Когда ты один на «софте», это не придает уверенности. Мы полагали, что на «софте» будут больше машин. Когда в середине гонки [Норрис] и меня обогнали, а [Расселл] наседал, я думал, что просто буду откатываться назад.

Мне хорошо удалось сохранить покрышки и защититься, оставить [Расселла] позади. В итоге мы заняли шестое место, которое в какой-то момент не выглядело возможным», – заявил .

Карлос объяснил, с чем связан выбор мягкой резины:

«Если мы поставили «софт», значит, наша модель предполагала, что это неплохой состав. Иначе мы бы даже не рассматривали такой вариант.

В прошлые сезоны «софт» был приличным составом, поэтому модель такое предложила. Надо проанализировать то, что случилось в этот раз. Стоил ли риск того? Может, и нет. На старте выбор оправдался, однако в какой-то момент ситуация казалась очень тяжелой.

Мы получили ценную информацию для команды. [В воскресной гонке] можно использовать множество стратегий, и теперь мы понимаем, как ведет себя «софт», можем сравнить его с «медиумом».

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