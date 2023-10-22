Queen и Адам Ламберт дали концерт на Гран-при США

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Queen дала концерт в субботу на Гран-при США.

Фронтменом легендарной английской группы на «Трассе Америк» выступил американский вокалист Адам Ламберт.

Queen, основанная в 1970 году, практически не выпускает студийные альбомы после смерти фронтмена, Фредди Меркьюри, в 1991 году, однако регулярно дает концерты совместно со звездами музыки. С 2011 года оставшиеся активные участники Queen – гитарист Брайан Мэй и барабанщик Роджер Тэйлор – сотрудничают с Ламбертом. Группа много гастролирует по миру и исполняет как старые хиты, так и песни, написанные для сольных проектов.

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Фото: соцсети «Трассы Америк»

2 комментария

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Дмитрий Федотов
Ламберта не особо люблю, но рад, что старички Мэй и Тэйлор все еще зажигают (и втайне надеюсь на новую студийную работу, с Роджерсом ведь смогли однажды).
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