Queen и Адам Ламберт дали концерт на Гран-при США

Queen дала концерт в субботу на .

Фронтменом легендарной английской группы на « » выступил американский вокалист Адам Ламберт.

Queen, основанная в 1970 году, практически не выпускает студийные альбомы после смерти фронтмена, Фредди Меркьюри, в 1991 году, однако регулярно дает концерты совместно со звездами музыки. С 2011 года оставшиеся активные участники Queen – гитарист Брайан Мэй и барабанщик Роджер Тэйлор – сотрудничают с Ламбертом. Группа много гастролирует по миру и исполняет как старые хиты, так и песни, написанные для сольных проектов.

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Фото: соцсети «Трассы Америк»