MotoGP. Главная гонка Гран-при Австралии перенесена на субботу из-за сильного ветра
В расписание Гран-при Австралии MotoGP внесены изменения.
В воскресенье, 22 октября, на острове Филлипа ожидается сильный ветер, поэтому основная гонка перенесена на субботу, 21 октября.
Завтра состоится квалификация (в 3:50 по московскому времени) и главная гонка (в 7:10), в воскресенье, если позволит погода – спринт (в 6:00).
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