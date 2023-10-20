MotoGP. Главная гонка Гран-при Австралии перенесена на субботу из-за сильного ветра

В расписание внесены изменения.

В воскресенье, 22 октября, на острове Филлипа ожидается сильный ветер, поэтому основная гонка перенесена на субботу, 21 октября.

Завтра состоится квалификация (в 3:50 по московскому времени) и главная гонка (в 7:10), в воскресенье, если позволит погода – спринт (в 6:00).

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