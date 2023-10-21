Зак Браун: «Макларену» потребуется небольшое чудо, чтобы обогнать «Феррари» в чемпионате, но это возможно»

Теги Феррари Макларен Формула-1 Астон Мартин Зак Браун Авто

Зак Браун высказался о борьбе «Макларена» с «Феррари» за третье место в «Ф-1».

Британская команда занимает пятую позицию в Кубке конструкторов и отстает от «Астон Мартин» на 11 очков, а от «Феррари» – на 79.

– Надо просто делать то, что мы делаем после летнего перерыва. Необходимо продолжать давить. Болид хороший. Мы можем лишь продолжать атаковать и предоставлять пилотам лучшую технику, насколько это возможно, проводить хорошие пит-стопы, и посмотрим, где окажемся в конце года.

– Четвертое место?

– Надеюсь на это.

– Третье?

– Надеюсь еще больше, но потребуется небольшое чудо, однако это возможно со статистической точки зрения. Кто знает. Все, что мы можем делать – каждый уик-энд зарабатывать максимально возможное количество очков.

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5 комментариев

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tracid
Ответ Великий Алонсо
Чудо гоняет за Трактор Мартин, величайший пилот в истории Ф1, а с такими прокладками за рулём как Норрис и Пиастри на чудо надеяться не приходится, на что болид способен так они едут, на этом Макларене Фернандо за счёт личного мастерства и скорости полсекунды с круга ещё снял бы. Вполне возможно на таком Макларене Алонсо выиграл бы титул, но у тебя в команде всего лишь обычные наездники.
Как говорит наш дорогой шеф - если человек идиот, то это надолго
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