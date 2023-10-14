Ландо Норрис: «Догнать «Феррари» – осуществимая задача для «Макларена»

Теги Феррари Макларен Формула-1 Мерседес Астон Мартин Ландо Норрис Гран-при Катара Авто

Ландо Норрис считает, что «Макларену» по силам повергнуть «Феррари».

После Гран-при Катара британцы приблизились к «Астон Мартин» на расстояние 11 очков. От «Феррари», занимающей третью строчку в Кубке конструкторов, «Макларен» отделяет 79 баллов.

«Это осуществимо, я так считаю. Пару гонок назад мы отставали от «Астона» на 70 с чем-то очков. Мы здорово выступаем, и не только в плане темпа – мы провели пит-стоп за 1,8 секунды, ребята сработали впечатляюще. Они крайне упорно трудятся, и стабильные результаты лишь добавляют мотивации», – заявил гонщик.

В то же время Норрис не стал утверждать, что ближайшие гонки «Макларен» проведет столь же успешно, что и последние:

«Мерседес» очень быстр – наверное, почти так же быстр, что и мы [на Гран-при Катара], но команда продолжает ошибаться. Уверен, если она проведет чистый уик-энд, это осложнит нам жизнь, так что я не был бы так уверен.

Всего лишь три уик-энда назад «Феррари» оказалась на поуле и выигрывала гонки, и толком ничего не поменялось, просто мы приехали на другую трассу, где смотримся лучше, а «Феррари» – чуть хуже.

Безусловно, мы будем избегать чрезмерной самоуверенности. Мы уверены в себе, это необходимо, однако нас еще ждут не столь подходящие гонки».

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1 комментарий

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swerh
Хех, Норрис несколько хватил. Темп набора очков у них гораздо выше, чем у Астона. Поле перерыва те набрали 34, Фуры 107, при этом сам Мак несильно больше - 116. Достать скудерию за оставшиеся 5 гонок даже со спринтами... хэмм. Помимо собственных подиумов надо чтобы Феррари откровенно провалила концовку сезона.
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