Ландо Норрис: «Догнать «Феррари» – осуществимая задача для «Макларена»

Ландо Норрис считает, что «Макларену» по силам повергнуть «Феррари».

После Гран-при Катара британцы приблизились к « » на расстояние 11 очков. От « », занимающей третью строчку в Кубке конструкторов, «Макларен» отделяет 79 баллов.

«Это осуществимо, я так считаю. Пару гонок назад мы отставали от «Астона» на 70 с чем-то очков. Мы здорово выступаем, и не только в плане темпа – мы провели пит-стоп за 1,8 секунды, ребята сработали впечатляюще. Они крайне упорно трудятся, и стабильные результаты лишь добавляют мотивации», – заявил гонщик.

В то же время не стал утверждать, что ближайшие гонки « » проведет столь же успешно, что и последние:

« » очень быстр – наверное, почти так же быстр, что и мы [на Гран-при Катара], но команда продолжает ошибаться. Уверен, если она проведет чистый уик-энд, это осложнит нам жизнь, так что я не был бы так уверен.

Всего лишь три уик-энда назад «Феррари» оказалась на поуле и выигрывала гонки, и толком ничего не поменялось, просто мы приехали на другую трассу, где смотримся лучше, а «Феррари» – чуть хуже.

Безусловно, мы будем избегать чрезмерной самоуверенности. Мы уверены в себе, это необходимо, однако нас еще ждут не столь подходящие гонки».

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