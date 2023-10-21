Кристиан Хорнер о старте Ферстаппена 6-м: «Зато гонка будет интересной»

Кристиан Хорнер высказался о неудачной квалификации Макса Ферстаппена в Остине.

Трехкратный чемпион «Формулы-1» из «Ред Булл» показал лишь шестой результат. Последний круг позволил бы стартовать в воскресенье с поула, однако время списали за нарушение пределов трассы.

«Казалось, что поул наш. Из-за небольшой блокировки в первом повороте Макс оказался в невыгодном положении, поэтому пришлось выкладываться на абсолютный максимум. Он попытался, но, к сожалению, не совсем получилось, зато гонка в воскресенье будет интересной.

Непросто сделать так, чтобы болид всегда идеально работал. Жаль, что последний круг не засчитали. Макс был бы на поуле, но в итоге он шестой, так что придется потрудиться.

Шанс на победу? Будет труднее, но он все равно есть», – заявил руководитель « » в интервью Viaplay.

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