Кристиан Хорнер о старте Ферстаппена 6-м: «Зато гонка будет интересной»

Теги Гран-при США Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Кристиан Хорнер высказался о неудачной квалификации Макса Ферстаппена в Остине.

Трехкратный чемпион «Формулы-1» из «Ред Булл» показал лишь шестой результат. Последний круг позволил бы Максу стартовать в воскресенье с поула, однако время списали за нарушение пределов трассы.

«Казалось, что поул наш. Из-за небольшой блокировки в первом повороте Макс оказался в невыгодном положении, поэтому пришлось выкладываться на абсолютный максимум. Он попытался, но, к сожалению, не совсем получилось, зато гонка в воскресенье будет интересной.

Непросто сделать так, чтобы болид всегда идеально работал. Жаль, что последний круг не засчитали. Макс был бы на поуле, но в итоге он шестой, так что придется потрудиться.

Шанс на победу? Будет труднее, но он все равно есть», – заявил руководитель «Ред Булл» в интервью Viaplay.

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4 комментария

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de_mixx
пришлось выкладываться(( трагедия! трагедия!
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Volodya_A
Ставлю на 13-й круг
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danteeeq
Ответ Великий Алонсо
Как может быть гонка интересной, если лучший пилот Формулы-1 17-м на тракторе стартует? Ты поменяй местами в команде своего бездаря Переса с Алонсо, вот это будет справедливо
лучший пилот двадцатым стартует в этот раз
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