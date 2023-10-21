Ландо Норрис: «Попытаюсь обогнать Леклера в первом повороте, но он обычно здорово стартует»

Теги Гран-при США Феррари Макларен Формула-1 Шарль Леклер Ландо Норрис Авто

Ландо Норрис поделился ожиданиями от основной гонки Гран-при США.

Пилот «Макларена» начнет воскресный заезд вторым, с поула стартует гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Норрис подтвердил, что намерен перехватить лидерство в первом повороте.

«Да, я попытаюсь. Кто знает, что случится – это особенность «Трассы Америк». У нас хорошая позиция, Шарль обычно здорово стартует, так что будет трудно опередить его на стартовом рывке.

У нас почти что лучшая позиция на старте воскресной гонки, и я этим доволен», – заявил Ландо.

Гран-при США-2023. Квалификация. Леклер выиграл поул, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й, Ферстаппен – 6-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Посторонним В
Леклер вынужден стартовать здорово, потому что всегда помнит, что дает соперникам фору - ведь его командный мостик с самого начала гонки напряженно старается придумать, как ему ее испортить, и зачастую преуспевает!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий