Ландо Норрис: «Попытаюсь обогнать Леклера в первом повороте, но он обычно здорово стартует»

Ландо Норрис поделился ожиданиями от основной гонки Гран-при США.

Пилот « » начнет воскресный заезд вторым, с поула стартует гонщик « » . Норрис подтвердил, что намерен перехватить лидерство в первом повороте.

«Да, я попытаюсь. Кто знает, что случится – это особенность «Трассы Америк». У нас хорошая позиция, Шарль обычно здорово стартует, так что будет трудно опередить его на стартовом рывке.

У нас почти что лучшая позиция на старте воскресной гонки, и я этим доволен», – заявил .

Гран-при США-2023. Квалификация. Леклер выиграл поул, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й, Ферстаппен – 6-й

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