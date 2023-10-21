Ландо Норрис: «Попытаюсь обогнать Леклера в первом повороте, но он обычно здорово стартует»
Ландо Норрис поделился ожиданиями от основной гонки Гран-при США.
Пилот «Макларена» начнет воскресный заезд вторым, с поула стартует гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Норрис подтвердил, что намерен перехватить лидерство в первом повороте.
«Да, я попытаюсь. Кто знает, что случится – это особенность «Трассы Америк». У нас хорошая позиция, Шарль обычно здорово стартует, так что будет трудно опередить его на стартовом рывке.
У нас почти что лучшая позиция на старте воскресной гонки, и я этим доволен», – заявил Ландо.
Гран-при США-2023. Квалификация. Леклер выиграл поул, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й, Ферстаппен – 6-й
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