Фернандо Алонсо: «17-е место было максимумом в квалификации после ужасной практики и трафика на круге»

Фернандо Алонсо прокомментировал первое непопадание в третий сегмент в сезоне.

Пилот « » оказался лишь 17-м в квалификации к Гран-при США. По мнению Алонсо, с учетом обстоятельств выжать больше было невозможно.

«Это был максимум. Круг вышел неидеальным из-за трафика, очень плохой круг в плане организации. Думаю, я пересек черту за секунду до лимита и был слишком близок к впереди едущим болидам.

Но казалось, что сам круг нормальный. Пожалуй, этого не хватило для второго сегмента – посмотрим, что получится в спринте, ведь воскресная гонка уже сильно подпорчена.

Нам стоит вернуться назад и провести день заново – полностью. С утра была ужасная сессия: [Стролл] не проехал ни одного круга [из-за технических проблем], я проехал всего пять-шесть качественных кругов с новым аэродинамическим пакетом. Слишком много неизвестных в плане управления новой машиной.

В определенном смысле в квалификации пришлось действовать вслепую, и вот результат. Теперь мы ничего не можем поделать, мы в условиях закрытого парка. Будем воспринимать этот уик-энд как тесты для подготовки к следующему сезону, пусть это и болезненно. Посмотрим, какие уроки получится извлечь в оставшихся сессиях», – сообщил Алонсо.

Алонсо не попал в топ-10 квалификации впервые в сезоне, показав 17-е время в США

Гран-при США-2023. Квалификация. Леклер выиграл поул, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й, Ферстаппен – 6-й

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