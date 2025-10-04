Тото Вольфф: «Мерседес» в борьбе. Интересно, насколько плотной окажется квалификация»

«Мерседес» претендует на поул в Сингапуре, заявил Вольфф.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф оценил перспективы своей команды в квалификации к Гран-при Сингапура.

В заключительной практике Джордж Расселл стал третьим, Андреа Кими Антонелли – четвертым с минимальным отставанием от лидера – пилота «Ред Булл » Макса Ферстаппена.

«Безусловно, все очень плотно, учитывая тот факт, что это городской автодром, где приходится рисковать и проезжать рядом со стенами. Если так все началось сегодня, интересно, насколько плотной окажется квалификация.

Температура изменится, так что условия могут слегка варьироваться. А при таких плотных раскладах одна десятая может означать разницу между несколькими позициями.

Я не стану предвосхищать, что результат квалификации будет именно таким, но сказал бы, что мы в борьбе», – заявил австриец.

