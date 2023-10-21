Ландо Норрис: «У «Макларена» хватало скорости для поула. Немного жаль, но я доволен вторым местом»

Теги Гран-при США Феррари Макларен Формула-1 Шарль Леклер Ландо Норрис Авто

Ландо Норрис высказался об упущенном поуле по итогам квалификации к Гран-при США.

Гонщик «Макларена» уступил лишь коллеге из «Феррари» Шарлю Леклеру и признался, что испытывает противоречивые чувства.

«Я доволен. Хороший день. Пожалуй, мы такого не ожидали, так что это приятный бонус для всей команды. Я допустил не так много ошибок, как на прошлой неделе, это здорово.

Думаю, мы могли это сделать. Скорости хватало для поула. Шарль сказал, что он кое-где ошибался, но и я тоже. Немного жаль. У нас был единственный шанс и, пожалуй, он снова упущен. Тем не менее, я доволен», – заявил британец.

Гран-при США-2023. Квалификация. Леклер выиграл поул, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й, Ферстаппен – 6-й

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1 комментарий

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de_mixx
никто идеального круга не проехал. РБ, мак, фуры и Мерц на одном уровне были, плюс минус. очень интересная квала, завтра будет ещё одна)
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