Алекс Албон: «Потребовалось много времени, чтобы восстановить нужный уровень жидкости после Катара. Я очень много ел в эти дни»

Условия на Гран-при Катара были опасными для жизни – считает Албон.

Пилот « » рассказал о том, насколько трудным был его процесс восстановления после гонки в Катаре.

По словам , условия были близкими к тому, когда человеческий организм может просто не выдержать нагрузок, что приведет к смерти.

«Уверен, вы бы не хотели видеть то, какого цвета была моя моча в течение нескольких дней после той гонки. Мне потребовалось много времени, чтобы восстановить нужный уровень жидкости в организме. И это было тяжело.

Можно сказать, что я выгорел. Ты просто чувствуешь усталость, нехватку сил, энергии. Я очень много ел в эти дни, даже переедал, чтобы хоть как-то восстановить потерянные калории, восстановить процент жира.

Ситуация в Катаре была довольно серьезной. Когда влажность и жара достигают определенной отметки, организм теряет естественную возможность избавиться от пота – потому что кожа становится слишком влажной и перестает дышать.

Эта влага не испаряется и в такой ситуации организм сам начинает паниковать, потому что ему становится слишком жарко, а охладиться с помощью пота он не может. Как бы ужасно это ни звучало, но многие люди от такого состояния просто умерли. Не хочу сказать, что мы оказались именно в таких условиях, но мне кажется, мы были очень к этому близки.

И дело тут не в физической готовности гонщиков. Это было тепловое истощение. Люди теряли сознание, лежа на полу, пытаясь раздеться. Так что физическая готовность тут не имеет значения.

При этом я, из-за своего происхождения (Албон наполовину таец) и этнической предрасположенности организма к умению переносить влажность, среди пилотов «Ф-1» я был готов к таким условиям чуть ли не лучше всех. Но это было очень неприятно.

Мы едем очень быстро. В Катаре мы развивали очень высокую скорость. И это одна из тех вещей, которые мы не можем исправить. Потому что мы почти единственные, кто вообще гоняет на таких скоростях в таких условиях. Поэтому, когда мы говорим, что все плохо, я надеюсь, что люди просто поверят нам на слово, а не будут думать, что мы просто притворяемся.

Существуют пределы возможного. Если бы вы увидели меня после той воскресной гонки, то поняли бы, в каком я был состоянии.

Вы можете называть меня воином за то, что я проехал эту гонку. Но в конечном счете, мы все гонщики. Мы всегда будем выжимать из себя максимум, доводя до крайности. И мы бы точно снова поехали эту гонку. Но это был случилось просто из-за нашего врожденного стремления к соперничеству. Мы никогда от этого не откажемся, потому что мы те, кто мы есть.

И в таких ситуациях и « » должны, не знаю, контролировать нас. Присматривать за нами. Следить, чтобы у нас не возникало таких проблем», – рассказал Албон.

Гонщики «Ф-1» едва вылезали из машин после финиша и сразу просили медпомощи. Их рвало в шлем от обезвоживания – ночная жара в Катаре!