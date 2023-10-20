Ландо Норрис: «Макларен» изучает использование грелок для рук на Гран-при Лас-Вегаса»

Ландо Норрис сообщил о подготовке к крайне холодному Гран-при Лас-Вегаса.

Гонка состоится 18 ноября и начнется в 22:00 по местному времени, а квалификация днем ранее стартует в полночь. Температура во время сессий может опускаться до четырех градусов.

«Учусь играть в покер и все такое», – ответил пилот « » на вопрос о подготовке, однако затем поделился более серьезными рассуждениями.

«Надо делать гораздо больше, чем обычно. Я уже провел работу на симуляторе для Вегаса. Необходимо готовиться к температурам, в том числе это касается рук. Руки должны работать хорошо, когда ты пилотируешь, и мы уже изучаем вопрос. Иногда это простые вещи – грелки для рук, перчатки, что-то еще», – сказал перед Гран-при США.

Гонщик « » пояснил, как холод влияет на пилотаж:

«[На некоторых зимних тестах] пальцы так замерзали, что не двигались, и ты их уже не чувствовал. Помню, как пальцы замерзали, и ты не мог их разомкнуть.

Я пока не думал [как решить проблему в Лас-Вегасе]».

Спортсменов также беспокоит работа с шинами в таких условиях.

«Это другой вызов. Надо не охлаждать покрышки, а делать что-то, чтобы их «включить». Обычно я довольно хорош в этом», – сказал Нико.

«Прямые очень длинные, так что шины станут охлаждаться на этих прямых. Думаю, в этот уик-энд будут много говорить о покрышках и температурах, так как придется въезжать в повороты на холодной резине, на новом асфальте и с очень низкой прижимной силой. И гранулирование в холодных условиях, как это было на зимних тестах, но не в Бахрейне, на других трассах», – заявил пилот « » Карлос Сайнс.

На Гран-при Лас-Вегаса в ноябре ожидается температура ниже 10 градусов

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