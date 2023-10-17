Норрис, Сайнс, Албон и Гасли сразятся с профессиональными гольфистами на «Кубке Netflix» перед Гран-при Лас-Вегаса

Пилоты «Формулы-1» примут участие в «Кубке Netflix» – соревновании по гольфу, организованному стриминговым сервисом.

Кубок станет первым спортивным мероприятием, который Netflix будет транслировать в прямом эфире.

(« »), (« »), Алекс Албон (« ») и Пьер Гасли («Альпин») будут выступать вместе с профессиональными гольфистами Рики Фаулером, Коллином Морикавой, Максом Хомой и Джастином Томасом. Спортсменов поделят на четыре команды по два человека.

Соревнование состоится 14 ноября, перед Гран-при Лас-Вегаса.

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