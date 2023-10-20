Руководитель «Альфа Ромео» о развитии команды: «Мы не любим много болтать. Начали набирать персонал»

Руководитель «Альфа Ромео» поделился ожиданиями от будущего команды .

Следующие два сезона команда проведет под старым наименованием – « », а с 2026-го превратится в « ». От нее ждут серьезного прогресса, тем более что с 1 сентября к работе приступил новый технический директор (ранее он работал в «Макларене»).

«Мы не любим много болтать. С начала года мы говорили, что наш план по развитию команды начался в январе 2023-го. Мы начали набирать персонал, наняли Джеймса Ки и других ключевых людей, о которых постепенно будем объявлять.

И, конечно, мы пытаемся исправить все наши слабости. Порой можно получить результат мгновенно. Порой необходимо немного подождать. Но мы уверены, что у нас хороший фундамент. И, естественно, нам нужно становиться лучше, поскольку конкуренция очень высока», – сказал Алунни Брави.

Алессандро также подробнее рассказал о вкладе Джеймса Ки в нынешнее развитие команды.

«Он очень сильно старается – не только над проектом болида для сезона-2024. Он пытается устранить наши нынешние недостатки, а также дать нам верное направление для текущего развития с учетом его опыта. Еще он работает над тем, чтобы лучшим образом подготовить пакет обновлений для Гран-при.

Мы многого ждем от Джеймса. Он был с нами на «Сузуке». Думаю, для него очень важно посещать гонки и наблюдать за тем, как мы работаем на трассе.

Джеймс – технический директор, но у него много опыта на других должностях в рамках технического отдела. Так что его вклад будет важен для следующего года и для будущего. Он поможет Андреасу [Зайдлю, боссу команды] в этом процессе трансформации технического отдела и других частей команды.

Важен не только его [Джеймса] вклад в дела конструкторского отдела, но и способность наладить работу команды на трассе».

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