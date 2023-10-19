Ланс Стролл об отставании от Алонсо: «Фернандо не сильно беспокоят ограничения в пилотаже болида»

Стролл объяснил отставание от Алонсо изменением характеристик болида.

По словам пилота « », разницу в скорости между ним и помимо прочего объясняет большая адаптивность испанца.

Как рассказал Стролл, болид образца начала сезона заметно лучше подходил его стилю пилотажа, а к настоящему моменту появилось несколько трудных для него моментов. В то время как Алонсо, за счет опыта и универсальности, способен управлять практически любой машиной.

«Думаю, у Фернандо особый стиль пилотажа, стиль прохождения поворотов, который может сильно отличаться от моего.

Как мне кажется, в начале года машина давала тебе больше возможностей с точки зрения работающих стилей вариативности пилотажа. Сейчас же на машине стало больше ограничений с точки зрения пилотажа, которые мне не нравятся, но я стараюсь с этим справляться. Фернандо же эти ограничения не сильно беспокоят».

По словам , для возвращения на привычный уровень ему может помочь расширения пилотажных возможностей болида и улучшение базовых настроек:

«Вероятно, и то и другое. И общая картина поведения болида, и настройки. Мы стараемся изменить ситуацию, делаем что можем. Стараемся изменить машину, сделать ее более комфортной с точки зрения пилотажа.

При этом нужно всегда смотреть и на общую картину, ведь определенные характеристики болида менять точно не нужно. Я знаю, что мы довольно сильно изменили машину по ходу сезона, изменились и ее характеристики. Может быть, в итоге мы просто слишком далеко ушли от того варианта, который подходил мне в начале сезона», – рассказал Стролл.

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