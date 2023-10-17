Лоренс Стролл: «Ланс героически выступал со сломанными запястьями, ему сильно не везло в 2023-м»

Лоренс Стролл высказался о неудачах своего сына Ланса Стролла.

Канадский пилот набрал 47 очков в 2023 году против 183 у напарника по «Астон Мартин» .

« оказался в невыгодном положении в начале сезона, провел полдюжины гонок с двумя сломанными запястьями. Это было тяжело, но он выступал героически – и столкнулся с прискорбным количеством невезения.

У него девять сходов из-за отказов моторов или поломки заднего крыла [на ]. В половине гонок это никак не было связано с его собственными способностями – просто сильно не везло, к сожалению», – сообщил владелец команды.

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