Формула Е. Календарь сезона-2024. В Чемпионате пройдет 16 гонок
«Формула Е» утвердила календарь на следующий сезон.
В чемпионате «Формулы Е» 2024 года пройдет в общей сложности 16 гонок. Пять этапов будут сдвоенными.
При этом организаторы пока не определились с конкретным местом проведения двух гонок в Италии, запланированных на апрель.
Календарь «Формулы Е» на сезон-2024:
Мехико, Мексика – 13 января
Дирия, Саудовская Аравия – 26 и 27 января
Хайдарабад, Индия – 10 февраля
Сан-Паулу, Бразилия – 16 марта
Токио, Япония – 30 марта
Италия (город не определен) – 13 и 14 апреля
Монте-Карло – 27 апреля
Берлин, Германия – 11 и 12 мая
Шанхай, Китай – 25 и 26 мая
Портленд, США – 29 июня
Лондон, Великобритания – 20 и 21 июля
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