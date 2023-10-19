Формула Е. Календарь сезона-2024. В Чемпионате пройдет 16 гонок

«Формула Е» утвердила календарь на следующий сезон.

В чемпионате «Формулы Е» 2024 года пройдет в общей сложности 16 гонок. Пять этапов будут сдвоенными.

При этом организаторы пока не определились с конкретным местом проведения двух гонок в Италии, запланированных на апрель.

Календарь «Формулы Е» на сезон-2024:

Мехико, Мексика – 13 января

Дирия, Саудовская Аравия – 26 и 27 января

Хайдарабад, Индия – 10 февраля

Сан-Паулу, Бразилия – 16 марта

Токио, Япония – 30 марта

Италия (город не определен) – 13 и 14 апреля

Монте-Карло – 27 апреля

Берлин, Германия – 11 и 12 мая

Шанхай, Китай – 25 и 26 мая

Портленд, США – 29 июня

Лондон, Великобритания – 20 и 21 июля

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