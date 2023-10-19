Зак Браун: «Рост «Ф-1» в Америке только начинается»

Зак Браун видит огромные перспективы для роста «Формулы-1» в Америке.

В нынешнем сезоне «Ф-1» проводит три Гран-при в США. По мнению исполнительного директора « », родившегося в Лос-Анджелесе, это лишь начало большого пути.

«Потрясающе, что « » наконец завоевала популярность в Северной Америке. Все произошло гораздо быстрее, а рост оказался куда существеннее, чем я когда-либо мог представить, и это потрясающе.

Есть три прекрасных локации – , Лас-Вегас и Остин, есть новый телевизионный контракт с сильно возросшими суммами, так что в продукт будут инвестировать значительно больше.

Билеты на все гонки раскупают, спрос на корпоративные активности зашкаливает. Осведомленность о «Формуле-1» фантастическая, однако телевизионные рейтинги в Северной Америке по-прежнему очень низкие, если сравнивать с другими главными спортивными мероприятиями. Есть пространство для роста аудитории в Америке.

Лас-Вегас – самое «горячее» место для проведения спортивных соревнований, и не только в Северной Америке, а во всем мире. Фильм [о «Формуле-1» с Брэдом Питтом] окажет влияние на мужчин и женщин, парней и девушек по всему миру. Они поймут, что это классный спорт. Так что, полагаю, он поможет привлечь новых фанатов, люди будут очарованы.

Картина с Брэдом Питтом, новый телевизионный контракт – надо собрать все воедино, и, думаю, в Америке все только начинается», – заявил .

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Фильм про «Ф-1» с Брэдом Питтом снимают на Гран-при ради полного реализма – все удалось? Вопросов нет?