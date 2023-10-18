Гран-при США-2023. Расписание трансляций

Sports.ru представляет календарь 18-го этапа сезона-2023 «Формулы-1» – Гран-при США.

Заезды «Формулы-1» в Остине покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.

Трасса Америк, Остин

20-22 октября 2023 года

Расписание трансляций

Пятница

Практика: 20:30 ☀️

Суббота

Квалификация: 00:00 ☀️

Квалификация к спринту: 20:30 🌤️

Воскресенье

Спринт: 01:00 🌤️

Гонка: 22:00 🌤️

время московское

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