Гран-при США-2023. Расписание трансляций

Теги Гран-при США Формула-1 Трасса Америк Авто

Sports.ru представляет календарь 18-го этапа сезона-2023 «Формулы-1» – Гран-при США.

Заезды «Формулы-1» в Остине покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.

Трасса Америк, Остин
20-22 октября 2023 года
Расписание трансляций
 
Пятница
 
Практика: 20:30 ☀️
 
Суббота
 
Квалификация: 00:00 ☀️
Квалификация к спринту: 20:30 🌤️
 
Воскресенье
 
Спринт: 01:00 🌤️
Гонка: 22:00 🌤️
 
время московское
 

📰 Главные новости перед Гран-при: приговор Экклстоуну за мошенничество, план на случай ухода Переса из «Ф-1», Хорнер выдавливает Марко из «Ред Булл»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий