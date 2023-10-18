Гран-при США-2023. Расписание трансляций
Sports.ru представляет календарь 18-го этапа сезона-2023 «Формулы-1» – Гран-при США.
Заезды «Формулы-1» в Остине покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.
Трасса Америк, Остин
20-22 октября 2023 года
Расписание трансляций
Пятница
Практика: 20:30 ☀️
Суббота
Квалификация: 00:00 ☀️
Квалификация к спринту: 20:30 🌤️
Воскресенье
Спринт: 01:00 🌤️
Гонка: 22:00 🌤️
время московское
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