Лоренс Стролл: «Алонсо полон энергии, словно ему 22 года. Фантастический пилот и амбассадор «Астон Мартин»
Лоренс Стролл рассказал, как Фернандо Алонсо изменил «Астон Мартин».
По словам владельца команды, двукратный чемпион «Формулы-1» стал ключевым звеном «Астон Мартин».
«Он внес громадный вклад. Он полон энергии, словно ему 22 года, очень сосредоточен на работе, крайне мотивирован и, разумеется, обладает огромным талантом.
Он фантастический пилот «Формулы-1» и, я бы сказал, является фантастическим амбассадором для «Астон Мартин» на трассе и за ее пределами», – заявил Стролл.
Бизнесмен не исключил, что 42-летний испанец продолжит выступать за «Астон Мартин» после 2024 года:
«Возможно все. Прямо сейчас у него есть контракт на следующий сезон, и мы с нетерпением его ждем».
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