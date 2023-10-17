Лоренс Стролл: «Алонсо полон энергии, словно ему 22 года. Фантастический пилот и амбассадор «Астон Мартин»

Лоренс Стролл рассказал, как Фернандо Алонсо изменил «Астон Мартин».

По словам владельца команды, двукратный чемпион «Формулы-1» стал ключевым звеном « ».

«Он внес громадный вклад. Он полон энергии, словно ему 22 года, очень сосредоточен на работе, крайне мотивирован и, разумеется, обладает огромным талантом.

Он фантастический пилот «Формулы-1» и, я бы сказал, является фантастическим амбассадором для «Астон Мартин» на трассе и за ее пределами», – заявил Стролл.

Бизнесмен не исключил, что 42-летний испанец продолжит выступать за «Астон Мартин» после 2024 года:

«Возможно все. Прямо сейчас у него есть контракт на следующий сезон, и мы с нетерпением его ждем».

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