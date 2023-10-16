«Много разговоров об американских командах «Ф-1», но «Хаас» пока единственный». Гюнтер Штайнер – об особой ливрее для Гран-при США

Теги Гран-при США Формула-1 Андретти Автоспорт Хаас Гюнтер Штайнер стиль Авто

Гюнтер Штайнер сообщил, что ливрея «Хааса» – ответ на разговоры об «Андретти».

На Гран-при США «Хаас» использует особую расцветку на фоне возможного прихода «Андретти» в «Формулу-1».

«Отличительная особенность в этом году – наш образ и слоган «We the People» («Мы, народ» – Sports.ru), первая строчка американской Конституции.

Сейчас много разговоров об американских командах, но пока мы единственная американская команда на решетке «Формулы-1».

Люди годами говорили, то мы не используем этот факт, но я всегда отвечал, что сначала надо заслужить доверие в паддоке. За этот короткий период мы прошли через многое, но в то же время накопили очень преданную и растущую фанбазу, которой хотим отдать должное. Эта гонка посвящена болельщикам, потому что они – «мы, народ» – сделали «Хаас» тем, чем он стал», – заявил руководитель команды.

«Хаас» показал ливрею для Гран-при США со звездами и цитатой из Конституции

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1 комментарий

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Роман
Лучше бы на замену Хаас пришла новая мощная американская команда, у этих перспектив никаких
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