Себастьян Феттель о завершении карьеры: «Я сделал это не для того, чтобы всего через год передумать»

Феттель не планирует возвращаться в гонки в ближайшее время.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» признал, что в данный момент больше занят другими вещами в своей жизни, и что возвращаться в гонки спустя всего год после ухода было бы довольно странным.

При этом Феттель не стал исключать, что в будущем может попробовать себя в .

«Никогда не стоит исключать чего-то подобного, но в какой-то момент ты понимаешь, что для тебя все это уже в прошлом. Мой возраст не является проблемой, я сам принял решение подвести черту. При этом я сделал это не для того, чтобы всего через год взять и передумать.

Я считаю себя достаточно счастливым человеком, потому что теперь могу проводить много времени с семьей, с детьми. Сейчас это мой главный приоритет. В последние годы у меня была возможность чуть больше исследовать мир и понять, насколько он огромен. И « », каким бы крупным соревнованием она ни была, на фоне мира кажется совсем небольшой.

Возможное участие в WEC мне и правда интересно. Но я как раз хотел именно этого: не прыгать сразу же в кокпит болида, не начинать что-то новое, а для начала просто дать себе время осмотреться и все изучить. Ведь в прошлом у меня просто не было такой возможности. А на текущем этапе своей жизни у меня есть возможность открыть для себя что-то новое. И в то же время мне очень нравится проводить время со своей семьей. Так что сейчас я не могу ответить на вопрос о том, чем буду заниматься в будущем», – рассказал Феттель.

А как дела у Феттеля без «Формулы-1»? Теперь он философ: считает личный углеродный след и снова наслаждается путешествиями