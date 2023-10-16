Нико Росберг: «Албон стал бы кандидатом мечты на замену Переса в «Ред Булл»

Теги возможные переходы Ред Булл Уильямс Нико Росберг Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Макс Ферстаппен Александр Албон Логан Сарджент Авто

Нико Росберг назвал «кандидата мечты» на место Серхио Переса в «Ред Булл».

Чемпион «Формулы-1» 2016 году заменил бы Переса на Алекса Албона, если бы у тайского пилота не было долгосрочного соглашения с «Уильямсом». Албон являлся последним напарником Макса Ферстаппена до прихода Серхио.

«Логан Сарджент – еще один пилот в подвешенном состоянии, ему очень надо проявить себя, ведь он допускает слишком много ошибок. Честно говоря, ему будет трудно сохранить место [в «Уильямсе»] на сезон-2024, особенно с учетом феноменальных выступлений Албона.

Албон стал бы кандидатом мечты на замену Серхио Переса в «Ред Булл» на следующий год, но, к сожалению, как говорил Гельмут Марко, у Албона долгосрочный контракт в «Уильямсе», – сообщил бывший гонщик и эксперт Sky Sports.

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1 комментарий

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toleman
Был он там уже
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