«Макларен» будет использовать переработанное углеволокно на Гран-при США

Теги Гран-при США техника Макларен Формула-1 Авто

«Макларен» объявил о том, что часть деталей MCL60 на Гран-при США изготовят из «передового» материала.

В Остине команда первой в «Формуле-1» опробует переработанное углеволокно, созданное в сотрудничестве с фирмой V Carbon.

В «Макларене» сообщили о том, что выбросы при производстве нового материала ниже на 90 процентов в сравнении со стандартным углеволокном.

Также коллектив из Уокинга напомнил, что первым в «Ф-1» использовал шасси, полностью изготовленное из углеволокна – это произошло в 1981 году.

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