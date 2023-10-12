«Макларен» будет использовать переработанное углеволокно на Гран-при США
«Макларен» объявил о том, что часть деталей MCL60 на Гран-при США изготовят из «передового» материала.
В Остине команда первой в «Формуле-1» опробует переработанное углеволокно, созданное в сотрудничестве с фирмой V Carbon.
В «Макларене» сообщили о том, что выбросы при производстве нового материала ниже на 90 процентов в сравнении со стандартным углеволокном.
Также коллектив из Уокинга напомнил, что первым в «Ф-1» использовал шасси, полностью изготовленное из углеволокна – это произошло в 1981 году.
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