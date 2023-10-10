ФИА обсуждает со Строллом «несколько инцидентов» на Гран-при Катара

Теги ФИА Формула-1 регламент Астон Мартин Ланс Стролл Гран-при Катара Авто

Представитель ФИА выступил с заявлением по поводу поведения Ланса Стролла на Гран-при Катара.

«Специалист по соблюдению правил ФИА находится в обсуждениях с Лансом Строллом касательно нескольких инцидентов, которые могли противоречить правилам, принципам и процедурам во время Гран-при Катара», – говорится в сообщении.

Федерация не уточнила, о каких «инцидентах» идет речь. Вероятно, обсуждается в том числе и эпизод после квалификации, когда гонщик «Астон Мартин» оттолкнул своего физиотерапевта, а затем дал эмоциональное интервью из семи слов. Позже канадец заявил, что конфликт со специалистом улажен.

«Он мой бро», – подчеркнул Стролл.

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1 комментарий

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Владимир Малинин
ФИА бы лучше обсудило несколько тепловых ударов, полученных гонщиками...
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