Прибыль команды «Мерседес» выросла на 58 процентов за год

Команда «Формулы-1» «Мерседес» существенно улучшила свои финансовые показатели.

Коллектив отчитался за 2022 год. Оборот составил 474,6 миллиона фунтов (581,6 миллиона долларов), что на 91,3 миллиона фунтов больше показателя 2021 года (383,3). 51 процент доходов относится к спонсорским выплатам и лицензированию, 30 составляют призовые, 19 – другие доходы, в основном связанные с работой подразделения Applied Science.

Операционная прибыль выросла на 58 процентов – с 71,9 до 113,6 миллиона фунтов (с 88,1 до 139,2 миллиона долларов). Дивиденды в размере 75 миллионов фунтов (91,9 миллиона долларов) равномерно распределили между тремя совладельцами – концерном «Мерседес», компанией Ineos и исполнительным директором команды .

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