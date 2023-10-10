Эстебан Окон об «адской» гонке в Катаре: «Надо сначала убить меня, чтобы я сошел»

Эстебан Окон был готов гоняться в любых условиях на Гран-при Катара.

Гонщика « » рвало из-за сильной жары, однако он доехал до финиша на седьмом месте. Его коллега из « » Логан Сарджент досрочно завершил гонку из-за плохого самочувствия.

«Что-то похожее в Джидде, ты атакуешь от старта до финиша. Но я никогда не испытывал чего-либо подобного. Было так жарко, что я хотел открыть визор шлема на прямой – воздуха не хватало. Я пытался рукой направить воздух в шлем.

Адская гонка. Но в следующем году мы приедем [позже], так что ситуация должна оказаться лучше.

Хотел ли я сойти? Нет. Надо сначала убить меня, чтобы я сошел. Это правда», – заявил .

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