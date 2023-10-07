Нико Росберг: «Ферстаппен приближается к пятерке величайших гонщиков всех времен»

Теги Айртон Сенна Михаэль Шумахер Хуан-Мануэль Фанхио Льюис Хэмилтон Ред Булл Нико Росберг Формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Катара Авто

Нико Росберг поставил Макса Ферстаппена в один ряд с великими гонщиками.

По мнению чемпиона «Формулы-1» 2016 года, Ферстаппен приближается к топ-5 лучших пилотов в истории. В спринте на Гран-при Катара представитель «Ред Булл» может завоевать свой третий титул.

«Это настоящая история. Невероятная форма и уровень, на котором он пилотирует, побивает рекорды. Нереально.

Он даже приближается к пятерке величайших пилотов всех времен. Грандиозно. С таким пилотажем он приближается к гонщикам вроде Фанхио, [Михаэля] Шумахера, Сенны и Хэмилтона», – заявил Росберг.

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4 комментария

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Мурад Гамидов
Ну раз уточнили что Михаэль Шумахер, то надо бы и с Сенной так же, а то вдруг речь про Бруно
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rtr_return
Забавно, что в этой пятёрке нет другого самовозника, Феттеля.
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