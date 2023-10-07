Кристиан Хорнер: «Ферстаппену нужен максимум очков, а не три. Спринт получится интересным»

Кристиан Хорнер высказался о поражении в квалификации к спринту.

Макс Ферстаппен начнет мини-гонку в Катаре третьим, позади пилотов « » и .

«Во-первых, поздравляю «Макларен». У команды сильная машина на протяжении последних четырех или пяти гонок.

После списания круга из-за нарушения границ трассы для Макса было важно показать время. Может, мы оставили небольшой запас. Борьба очень плотная, спринт получится интересным», – заявил руководитель « ».

прокомментировал изменения границ трассы:

«Речь о безопасности, так что надо следовать рекомендациям ФИА. Гонщикам невероятно тяжело: они не видят линии и фактически пилотируют на ощущениях. Поэтому так много нарушений. Допустить ошибку невероятно легко».

Ферстаппену хватит шестого места в спринте для завоевания третьего титула, однако амбиции нидерландца простираются гораздо дальше, уверен Кристиан:

«Ему не интересны три очка. Ему интересно максимальное количество очков. Он гонщик, и такой же настрой у команды в этот уик-энд. Мы сделаем все возможное и, думаю, сегодняшняя гонка сложится любопытно».

Гран-при Катара-2023. Квалификация к спринту. Пиастри – 1-й, Норрис – 2-й, Ферстаппен – 3-й

Макс Ферстаппен: «Явно проехал далеко не лучший круг в своей жизни, но третье место – это нормально»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram