Кристиан Хорнер: «Ферстаппену нужен максимум очков, а не три. Спринт получится интересным»

Теги ФИА Макларен Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Ландо Норрис Оскар Пиастри Гран-при Катара Авто

Кристиан Хорнер высказался о поражении в квалификации к спринту.

Макс Ферстаппен начнет мини-гонку в Катаре третьим, позади пилотов «Макларена» Оскара Пиастри и Ландо Норриса.

«Во-первых, поздравляю «Макларен». У команды сильная машина на протяжении последних четырех или пяти гонок.

После списания круга из-за нарушения границ трассы для Макса было важно показать время. Может, мы оставили небольшой запас. Борьба очень плотная, спринт получится интересным», – заявил руководитель «Ред Булл».

Хорнер прокомментировал изменения границ трассы:

«Речь о безопасности, так что надо следовать рекомендациям ФИА. Гонщикам невероятно тяжело: они не видят линии и фактически пилотируют на ощущениях. Поэтому так много нарушений. Допустить ошибку невероятно легко».

Ферстаппену хватит шестого места в спринте для завоевания третьего титула, однако амбиции нидерландца простираются гораздо дальше, уверен Кристиан:

«Ему не интересны три очка. Ему интересно максимальное количество очков. Он гонщик, и такой же настрой у команды в этот уик-энд. Мы сделаем все возможное и, думаю, сегодняшняя гонка сложится любопытно».

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