Льюис Хэмилтон: «Мы потеряли баланс, машина страдала от недостаточной поворачиваемости»

Хэмилтон объяснил неудачу в спринт-квалификации в Катаре проблемами с балансом.

Пилот « », подводя итоги сессии, отметил, что в изменившихся погодных условиях поведение болида стало заметно хуже. Что во многом и стало причиной, по которой не сумел попасть в топ-10.

«В сравнении со вчерашним днем изменилось очень многое. Вчера ощущения за рулем болида были очень неплохими. Не знаю, может дело в ветре, а может в поднявшейся температуре, но мы целиком потеряли баланс машины.

Еще и ситуация с соблюдением границ трассы, да. У меня в основном проблемы возникали в 13-м повороте, где они как раз их изменили.

Как бы то ни было, мы все в одной лодке. У меня были большие проблемы с балансом, машина страдала от недостаточной поворачиваемости. Я не могу выделить точную причину», – рассказал Хэмилтон.

Гран-при Катара-2023. Квалификация к спринту. Пиастри – 1-й, Норрис – 2-й, Ферстаппен – 3-й