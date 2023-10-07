Льюис Хэмилтон: «Мы потеряли баланс, машина страдала от недостаточной поворачиваемости»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Гран-при Катара Авто

Хэмилтон объяснил неудачу в спринт-квалификации в Катаре проблемами с балансом.

Пилот «Мерседеса», подводя итоги сессии, отметил, что в изменившихся погодных условиях поведение болида стало заметно хуже. Что во многом и стало причиной, по которой Льюис не сумел попасть в топ-10.

«В сравнении со вчерашним днем изменилось очень многое. Вчера ощущения за рулем болида были очень неплохими. Не знаю, может дело в ветре, а может в поднявшейся температуре, но мы целиком потеряли баланс машины.

Еще и ситуация с соблюдением границ трассы, да. У меня в основном проблемы возникали в 13-м повороте, где они как раз их изменили.

Как бы то ни было, мы все в одной лодке. У меня были большие проблемы с балансом, машина страдала от недостаточной поворачиваемости. Я не могу выделить точную причину», – рассказал Хэмилтон.

Гран-при Катара-2023. Квалификация к спринту. Пиастри – 1-й, Норрис – 2-й, Ферстаппен – 3-й

7 комментариев

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ffmp
Ответ Mittermeyer
Опять нытье и оправдания "Машина потеряла баланс". Подозрительно часто от него это слышно, буквально каждый этап. Вот Рассел не жалуется и спокойной в 5ке квалифицируется, хотя болид у него такой же. Может все дело в роже. Кто-то за свои 16 лет выступлений в формуле так и не научился настраивать болид. Скриньте предсказание, следущий сезон Хэмилтон в салат сливает напарнику и после 2025 года уходит из формулы.
Держу в курсе, что по квалам у них с Джорджем 7:8, по гонкам Льюис уверенно впереди и занимает 3-е место в личном зачете, уступая только двум космолетам РБ
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Yury Sin
Ответ Mittermeyer
Вот смотришь в личный зачёт и гордость за Хэмилтона берет, такой он молодец держит 3 место пока напарник 7. А потом начинаешь вникать в контекст, заодно посмотрев на квалификационное противостояние и сразу становится ясно, что единственное в чем Хэмилтон превосходит Рассела это отсутствие сходов. Что в гонках, что в квалах Рассел на 2, а то и 3 головы выше Хэмилтона, единственный грех Рассела это голод до побед, который иногда застелает ему глаза.
Про квалы ладно, но говорить, что в гонках Рассел на две головы лучше? У тебя с головой все нормально, мальчик? ))
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Михаил Пивненко
Почему в новостях про Хэмилтона всегда больше всего комментариев. Свет клином на нём сошёлся?
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