Макс Ферстаппен о формате спринта: «Нужно, чтобы была возможность исправить или предотвратить ошибки»

Макс Ферстаппен предложил внести изменения в формат спринта .

«Думаю, мы сделали все, что могли. По-моему, болид никогда не будет идеальным. Но, очевидно, он был достаточно хорош. И я был вполне доволен машиной в квалификации.

Но в то же время может быть и так, что ты – а такое бывало в прошлом, – примешь несколько решений, думая, что все нормально, а затем они не срабатывают. И тогда весь уик-энд уничтожен, потому что к болиду нельзя прикасаться.

По-моему, это неправильно. Возможно, в будущем нужно подумать об этом, если мы хотим продолжать проводить такие мероприятия [Гран-при в спринт-формате]. Конечно, я понимаю, что все сделано ради шоу. Здорово все слегка перемешать, но в конце концов нужно, чтобы была возможность исправить или предотвратить ошибки», – сказал Ферстаппен.

Также Макс рассказал о своем настрое перед весьма вероятным завоеванием третьего титула.

«Настрой такой же, как всегда. Я имею в виду, что ничего особо не меняется. Я просто хочу провести хороший уик-энд. И, конечно, в глубине души я понимаю, что происходит. Но это не оказывает на меня никакого дополнительного давления. Я просто хочу насладиться выходными и постараться выложиться на полную».

Гран-при Катара-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й, времена Норриса и Пиастри удалили