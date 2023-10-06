Серхио Перес: «У нас было так много неполадок, что я просто не мог…»
Серхио Перес объяснил причины провала в квалификации к Гран-при Катара.
Мексиканец хоть и на грани (был 10-м), но проходил в третий сегмент в квалификации к Гран-при Катара. Однако его время удалили за нарушение границ трассы, так что пилот «Ред Булл» опустился на 13-ю строчку.
«Было довольно сложно. Мы испытывали проблемы с балансом. У нас было так много неполадок, что я просто не мог исправить ни одну из них. Каждый поворот весьма заметно отличался от другого. Думаю, здесь очень сложные условия. Сегодняшняя квалификация далась мне с трудом.
Это не конец. Очевидно, обгонять будет сложно – тем более с учетом особенностей трассы. Посмотрим, что мы сможем сделать и как справимся с этим», – поделился Перес.
Гран-при Катара-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й, времена Норриса и Пиастри удалили
Бычок газированный,только мычит
На самом деле, происходящее с неплохим, вообщем-то пилотом - это наглядная демонстрация того, как отличный в целом болид, может не подходить конкретному пилоту. Так было с Феттелем в Фурах. Так было с Риком. И много кем ещё.
То, что у Ферстаппена очень своеобразный стиль, и "его" болиды подходят только ему - известный факт. Думаю, что в пелотоне очень мало гонщиков, способных обуздать именно этот РБ также хорошо. Но это совсем не значит, что именно так - идеально. Это только доказывает, что каждому таланту нужна своя команда и техника, чтоб раскрыться.