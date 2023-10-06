Серхио Перес: «У нас было так много неполадок, что я просто не мог…»

Серхио Перес объяснил причины провала в квалификации к Гран-при Катара.

Мексиканец хоть и на грани (был 10-м), но проходил в третий сегмент в квалификации к Гран-при Катара. Однако его время удалили за нарушение границ трассы, так что пилот « » опустился на 13-ю строчку.

«Было довольно сложно. Мы испытывали проблемы с балансом. У нас было так много неполадок, что я просто не мог исправить ни одну из них. Каждый поворот весьма заметно отличался от другого. Думаю, здесь очень сложные условия. Сегодняшняя квалификация далась мне с трудом.

Это не конец. Очевидно, обгонять будет сложно – тем более с учетом особенностей трассы. Посмотрим, что мы сможем сделать и как справимся с этим», – поделился .

Гран-при Катара-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й, времена Норриса и Пиастри удалили